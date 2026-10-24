बलिया के मन्नू सोनी का अनोखा संकल्प, प्रयागराज से हाथों के बल चलकर जा रहे काशी विश्वनाथ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मन में अगर भक्ति भाव हैं तो हर मंजिल आसान नजर आती हैं। प्रयागराज से जल लेकर काशी में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने हेतु पैर ऊपर कर दोनों हाथ के बल चलकर निकले अशोक उर्फ मन्नू सोनी 94वें दिन शुक्रवार की सांयकाल रूपापुर पहुंचे।

बलिया जिले के रसड़ा निवासी अशोक उर्फ मन्नू सोनी के मन में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने की भावना पैदा हुई।प्रयागराज से जल लेने के बाद हाईवे पर हाथों के बल चलकर बाबा दरबार तक पहुंचने का संकल्प लेकर निकले अशोक काशी जिले में प्रवेश कर कछवांरोड पार करते हुए रूपापुर तक पहुंच गए। पैर ऊपर कर दोनों हाथों के बल उन्हें चलते देखकर राहगीर आश्चर्यचकित होकर ठहर जा रहे हैं।