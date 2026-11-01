जागरण संवाददाता, वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र के किसान चौक कोनिया निवासी 28 वर्षीय अंकित राजभर खाना खाने के बाद शनिवार की रात को घर से बाहर टहलने निकला था। कोनिया घाट के मौर्या किराना की दुकान के पास अंकित का सामना किशन विश्वकर्मा उर्फ बूढ़े से हो गया।

किशन किसी बात को लेकर अंकित को गाली देने लगा जिसका अंकित ने विरोध किया। इसके बाद किशन ने अपने भाई को बुलाया और पास में मौजूद पांच लीटर के छोटे सिलेंडर से अंकित के सिर पर कई वार कर दिया। उसे मरा समझकर छोड़कर दोनों भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंचे स्वजन अंकित को लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

गुस्साए स्वजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में हंगामा किया। एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह और आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और समझाकर शांत करा दिया।

जानकारी के अनुसार अंकित राजभर के पिता छुन्नी लाल और मां सरस्वती का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उसका बड़ा भाई मोहन लाल है, जो दिव्यांग है। मोहन लाल की पत्नी रीना ने बताया कि अंकित मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था।

शनिवार की रात को वह घर से निकला था। इस दौरान किशन विश्वकर्मा उर्फ बूढ़े ने अपने भाई अजय विश्वकर्मा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जिस स्थान पर वारदात हुई, उसके पास ही गैस रिफिलिंग का काम होता है। आसपास के कुछ लोगों ने पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद होने की बात बताई।