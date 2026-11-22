जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने शनिवार को कमिश्नरी सभागार में निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बैठक के दौरान विधानसभावार इपिक रेशियों, जेंडर रेशियों तथा अन्य कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपादित हो। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटिरहित हो। कोई भी पात्र मतदाता, मतदाता बनने से छूटने न पाए। महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों एवं भर्ती रैलियों में कैंप लगाकर एवं अभियान चलाकर युवा मतदाताओं से फार्म-6 भरवाया जाए ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सके।

सिनेमा हालों में भी विज्ञापन के माध्यम से लोगों को मतदाता बनने के लिए जागरूक किया जाए। जेण्डर रेशियों का प्रतिशत कम पाए जाने पर उन्होंने अभियान चलाकर पात्र महिलाओं से फार्म-6 भरवाते हुए उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाने पर बल दिया।

स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी समन्वय बनाकर इस कार्य में सहयोग लिया जाए। फार्म-8 संशोधन से संबंधित कार्यों पर सतत निगरानी रखी जाए। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूर्णत: पालन किया जाए। वोटर लिस्ट त्रुटिरहित एवं शुद्ध बनाने में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।