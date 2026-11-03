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आईआईटी बीएचयू के दो प्राध्यापकों को मिली बड़ी उपलब्धि, INSA की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका के बने संपादक

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma

आईआईटी (बीएचयू) के दो प्राध्यापक, डॉ. संजय सिंह और डॉ. प्रांजल चंद्र, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) की प्रतिष्ठित शोध ...और पढ़ें

आईआईटी बीएचयू के प्राध्यापकों को INSA शोध पत्रिका में मिली बड़ी जिम्मेदारी।