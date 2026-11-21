जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली को लेकर गंगा सेवा निधि ने शन‍िवार को आयोजन को लेकर जानकारी दी। अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पर्व को भव्य रूप से और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। काशी के अर्धचंद्र आकार के 84 घाटों पर दीपक जलेंगे और रंगोली बनेगी।

उन्होंने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने अध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा और तभी से भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष भागीरथ शौर्य सम्मान में चार शहीद परिवारों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इनमें दो सीआरपीएफ और दो आरपीएफ के जवानों के परिवार हैं।

इनमें एक मुस्लिम परिवार भी है, जिनके बेटे ने वीरगति प्राप्त की है। प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता धनराशि भी दी जाएगी। कार्यक्रम में 21 ब्राह्मणों द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा और 21 ब्राह्मण व 42 कन्याओं द्वारा भव्य महाआरती होगी।