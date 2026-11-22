जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के विश्व प्रसिद्ध प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति इस बार देव दीपावली को भगवान शिव, काशी की आध्यात्मिक विरासत और स्वच्छ गंगा को समर्पित करेगी। मां गंगा की महाआरती के दौरान गंगा आराधना, शिव महिमा और काशी की विरासत को परंपरा और आधुनिक तकनीक के संगम से सहेजा जाएगा।

स्वच्छ गंगा और पर्यावरण-अनुकूल दीपदान करके पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पं. किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज एवं समिति के सचिव पं. दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि प्राचीन दशाश्वमेध घाट देवताओं के स्वागत में पलक-पांवड़े बिछायेगा। भगवान शिव और मां गंगा की नगरी काशी की आध्यात्मिक विरासत को समर्पित देव दीपावली का आयोजन किया जाएगा।

36 वर्षों से चल रही परम्परा के अनुसार दशाश्वमेध घाट पर नियमित आरती करने वाली संस्था गंगोत्री सेवा समिति के तत्वावधान में वैदिक रीति से गंगा महारानी का पूजन-स्तवन संग 151 लीटर दूध से अभिषेक करके गंगा निर्मलीकरण का आह्वाहन किया जायेगा। गंगा तट पर सिंहासनारूढ़ गंगा महारानी की 108 किलो की अष्टधातु की श्रृंगारिक प्रतिमा और उनकी अलौकिक आरती की निराली छवि आकषर्ण का केंद्र होगी।

मां गंगा का शास्त्रोक्त विधि से पूजन के क्रम में समूचे घाट को 500 किलो देशी और विदेशी फूलों से सजाया जायेगा । बताया कि ऋद्धि सिद्धि के रूप में गंगा की महाआरती के दौरान बेटियों का नेतृत्व नारी शक्ति के सम्मान का संकल्प दोहराएगा। इस वर्ष के आयोजन में 21 बटुकों संग 21 डमरुदल गंगा आरती की शोभा बढ़ाएंगे। आयोजन की अध्यक्षता सुमेरू पीठ के शंकराचार्य पूजनीय स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती करेंगे।