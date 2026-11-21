जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना के चांदमारी पुलिस चौकी अंतर्गत लोढान रिंग रोड पर शनिवार की सुबह करीब 6:00 बजे टहलने निकले दान्दूपुर क्राईस्ट नगर निवासी 57 वर्षीय जसवंत सिंह नामक व्यक्ति को पीछे से आ रहे टेंट का सामान लदे मैजिक वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद अनियंत्रित होकर मैजिक वाहन रिंग रोड किनारे सर्विस लेन पर गिर पड़ा और ड्राइवर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में ले लिया।