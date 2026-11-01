जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। सांसद प्रिया सरोज ने आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ‘INDIA’ गठबंधन द्वारा आयोजित ‘चलो दिल्ली’ महारैली में हिस्सा लिया। इस विशाल जनसभा का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की गरिमा को बनाए रखना, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और देश के हर नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा करना रहा।

लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा पर जोर

महारैली के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए नेताओं और समर्थकों ने मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन पर चिंता जताई। सांसद प्रिया सरोज ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत देश की जनता की आवाज और उसके विश्वास में निहित है। उन्होंने कहा कि आज के समय में संविधान और मताधिकार की रक्षा करना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है।