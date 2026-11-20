जागरण संवाददाता, वाराणसी। सड़क दुर्घटना में घायल सरोजा देवी के निधन के बाद उनके स्वजन ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल पेश की। गुरुवार देर रात बीएचयू ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान सरोजा देवी का निधन हो गया था। उनके स्वजन की इच्छा पर बीएचयू नेत्र बैंक की टीम ने सुबह करीब चार बजे पहुंचकर नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई।

दान में मिले दोनों कार्निया का दो जरूरतमंद दृष्टिबाधितों में निःशुल्क प्रत्यारोपण किया जाएगा। बिहार के कैमूर (भभुआ) जिले के सैथा गांव निवासी सरोजा देवी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उनके सिर में चोट लगी थी और ट्रामा सेंटर में डा. अनुराग साहू के निर्देशन में उपचार चल रहा था।

निधन के बाद स्वजन ने क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के विभागाध्यक्ष एवं बीएचयू नेत्र बैंक के अध्यक्ष प्रो. आरपी मौर्य से संपर्क किया। उनके निर्देश पर डा. आर्यन राज और आशुतोष त्रिपाठी ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नेत्रदान कराया। इस पुनीत कार्य के लिए स्वजन को नेत्रदाता सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया।