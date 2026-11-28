जागरण संवाददाता, वाराणसी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650 वीं जयंती को लेकर आप पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थान मंदिर से पंजाब तक शोभायात्रा निकालेंगे। जिसकी शुरुआत सोमवार को सीर गोवर्धनपुर स्थित पार्क से की जाएगी। इस आयोजन में आप पार्टी के केजरीवाल , पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह सहित कई मंत्रियों के आने की संभावना है।

मंदिर के ट्रस्टी के एल सरोवा ने बताया कि रविवार की शाम मंदिर में कीर्तन दरबार का आयोजन होगा । जिसमें मंदिर के प्रमुख तथा चेयरमैन संत निरंजन दास भी शामिल होंगे। संत निरंजन दास शनिवार की शाम अपने भक्तों संग सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थान मंदिर पहुंचेंगे। के एल सरोवा ने बताया कि इस बार 650 वीं जयंती को लेकर देशभर में तैयारी चल रही है। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में कई देशों से आने वाले श्रद्धालु जयंती में शामिल होंगे।