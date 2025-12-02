Language
    काशी के शिवांग ने केबीसी में जीते साढ़े 12 लाख रुपये, 25 लाख के एक सवाल पर कि‍या क्‍व‍िट

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    काशी के शिवांग ने 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12.5 लाख रुपये जीते। 25 लाख रुपये के सवाल पर वह क्विट कर गए। शिवांग के इस प्रदर्शन से काशी में खुशी का माहौल है और उन्हें खूब बधाईयां मिल रही हैं। 

    काशी के श‍िवांग ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित किया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मेधा की नगरी काशी के लाल शिवांग पांडेय ने टीवी पर प्रसारित प्रतियोगी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में सोमवार की रात हाट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठे। इसमें उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन के बूते साढ़े 12 लाख जीत लिए।
    हालांकि 25 लाख के एक सवाल पर असमंजस की स्थिति में उन्होंने क्विट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला क‍ि उनका उत्तर सही था। घसियारी टोला, प्रहलाद घाट क्षेत्र के निवासी कर्मकांडी स्व. पं. बैकुंठ नाथ पांडेय के सुपौत्र और करुणाकर पांडेय के पुत्र शिवांग ने शो के दौरान सुपर संदूक राउंड में डेढ़ मिनट के दौरान समस्त 10 प्रश्नों के सही उत्तर देते हुए एक लाख रुपये का विशेष अवार्ड जीता।
    काशी के लाल को इस उपलब्धि पर सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने सपरिवार अपने मुंबई स्थित आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रायोजकों की ओर से शिवांग को सोने के बने गेहूं के दाने और गाय का शुद्ध घी भेंट किया गया।
    क्विज के दौरान बातचीत में शिवांग ने अमिताभ से फिल्म डान के गीत खइके पान बनारस वाला का जिक्र किया। पूछा उस गीत के दौरान उन्होंने पान खाया भी था या नहीं। अमिताभ ने बताया कि गीत एक सप्ताह में फिल्माया गया और उन्हें इस दौरान 40 पान खाने पड़े। शो के प्रसारण के दौरान प्रह्लाद घाट क्षेत्र में उत्सव का माहौल दिखा।

     

    		  
     
