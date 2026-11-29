जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। क्षेत्र के होनहार क्रिकेटर निष्कर्ष पांडेय ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की अंडर-16 क्रिकेट टीम में किया गया है।

निष्कर्ष के चयन की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। खेल प्रेमियों और शुभचिंतकों ने इसे वाराणसी के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। निष्कर्ष पाण्डेय बड़ागांव के बिसईपुर निवासी शिव प्रकाश पांडेय के पुत्र हैं। वह इससे पूर्व वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश की अंडर-14 क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत उत्तर प्रदेश की टीम ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें अब अंडर-16 टीम में जगह मिली है।