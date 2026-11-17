डिजिटल टीम, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में देव दीपावली का पारंपरिक पर्व अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन चुका है। गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों पर लाखों दीपों की अलौकिक रोशनी और भव्य सांस्कृतिक आयोजनों को देखने के लिए हर साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंचते हैं।

योगी सरकार द्वारा देव दीपावली को प्रांतीय मेला घोषित किए जाने के बाद आयोजन का स्वरूप लगातार विस्तृत हुआ है। वर्ष 2017 के बाद से इसकी भव्यता में निरंतर वृद्धि हुई है। अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर अब शिव की नगरी काशी में भी देवताओं की दीपावली को भव्य स्वरूप देने की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशों में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग 24 नवंबर को होने वाले आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

11 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित होंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि देव दीपावली पर सरकार और जनसहभागिता से काशी के घाटों, कुंडों और अन्य प्रमुख स्थलों पर 11 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। इनमें करीब 10 लाख मिट्टी के और एक लाख गोबर से बने दीप शामिल होंगे। आयोजन में लगभग 22 लाख बातियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी दीप एक साथ प्रज्ज्वलित होने के बाद करीब तीन से चार घंटे तक काशी के घाटों और कुंडों को रोशनी से सराबोर रखेंगे।

88 घाटों और 103 कुंडों पर दीपों से सजेगी काशी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि 24 नवंबर को होने वाली देव दीपावली पर गंगा के 88 पक्के घाटों पर 83 समितियों और जनसहभागिता के माध्यम से पांच लाख दीप जलाए जाएंगे। गंगा पार रेतीले क्षेत्र में स्वयंसेवकों और विभिन्न विभागों के सहयोग से 3.5 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। वहीं, शहर के 103 कुंडों पर समितियों के माध्यम से 2.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। इस तरह घाटों, गंगा पार के रेतीले क्षेत्र और कुंडों को मिलाकर करीब 11 लाख दीपों से काशी जगमगाएगी। दीप प्रज्ज्वलन के लिए लगभग 1,800 टिन शुद्ध सरसों के तेल की व्यवस्था की जाएगी।

आकर्षक विद्युत सजावट से रोशन होगा शहर देव दीपावली पर काशी के प्रमुख घाटों, चौराहों और मार्गों को आकर्षक विद्युत सजावट से रोशन किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से व्यवस्था करेंगे। वाराणसी स्थित सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों की सजावट संबंधित विभागों के माध्यम से कराई जाएगी। वहीं, शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटलों को आकर्षक रोशनी से सजाने की जिम्मेदारी व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन के सहयोग से पूरी की जाएगी।

आठ प्रमुख घाटों पर होगी विशेष गंगा आरती देव दीपावली की संध्या पर काशी के आठ प्रमुख घाटों पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इनमें नमो घाट, गाय घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, केदार घाट, तुलसी घाट और अस्सी घाट शामिल हैं। इन घाटों पर होने वाली विशेष गंगा आरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण रहेगी।

ड्रोन शो से बढ़ेगी महोत्सव की रौनक पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि देव दीपावली के अवसर पर पिछले वर्षों की तरह इस बार भी 3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए शाम 7:20 से 7:45 बजे तक का समय प्रस्तावित किया गया है। वहीं, दशाश्वमेध घाट अथवा अस्सी घाट के सामने गंगा पार रेतीले क्षेत्र में रात 8 से 8:15 बजे तक ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने रात 8:30 से 8:40 बजे तक 10 मिनट की ग्रीन आतिशबाजी कराने का प्रस्ताव है। इन आयोजनों से गंगा के घाटों पर उत्सव की भव्यता और बढ़ेगी।