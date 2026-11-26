जागरण संवाददाता, वाराणसी। भूमि अधिग्रहण के 6.32 करोड़ के मुआवजे का घोटाला करने के मामले में आरोपित जयनिवास पांडेय उर्फ शास्त्री को वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के पटेल नगर से बुधवार को झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया।

आरोपित जयनिवास पांडेय भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) का पूर्व कर्मी है। झारखंड पुलिस को सर्विलांस के जरिए आरोपित का लाेकेशन लंका थाना क्षेत्र में मिलने पर एसीबी की टीम बुधवार को पहुंची थी। आरोपित अपने रिश्तेदार के मकान में छिपा था। टीम उसे अपने साथ झारखंड ले गई हैं।

बता दें कि आरोपित जयनिवास पांडेय बिहार के अरवल जिले का रहने वाला है। लंका थाना क्षेत्र के पटेल नगर में होने की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार महतो के निर्देशन में एसीबी की लंका थाना क्षेत्र में पहुंची थी। लंका थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि धनबाद से एसीबी की टीम पहुंची थी और थाने के सहयोग से आरोपी जयनिवास पांडेय को गिरफ्तार किया।