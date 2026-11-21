जागरण संवाददाता, वाराणसी। ओ एशिकी पर्व के लिए सारनाथ के जापानी बौद्ध मंदिर को जापान के शकुरा फूल से सजाया गया है।जो इस समय यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पर्व यहां पर जापानी वाद्य यंत्र व मन्त्रो उच्चारण के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा।

धर्म चक्र इंडो जापान बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी के तहत आयोजन किया जाएगा। मंदिर के प्रबन्धक कालजंग नोरबू बताया कि 745 वा ओ एशिकी पर्व दो दिन मनाया जाएगा। जिसमें जापानी बौद्ध मंदिर का 34 वा एंव विश्व शांति स्तूप का 17 वां वार्षिकोत्सव 22 व 23 नवम्बर को मनाया जाएगा। जिसमें 22 नवम्बर शाम 5 बजे को जापानी वाद्य यंत्रों के साथ शोभायात्रा निकलेगी।