जागरण संवाददाता, वाराणसी। शीतकाल शुरू होने से पहले नगर निगम ने काशी आने वाले यात्रियों और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे की तैयारियां तेज कर दी हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद घाट स्थित चितरंजन पार्क में हर साल की तरह इस बार भी शीतकालीन शिविर लगाया जा रहा है।

बताया गया क‍ि यह करीब दो से तीन महीने तक चलेगा, भाजपा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल अध्यक्ष सोमनाथ यादव ने बताया कि महापौर अशोक तिवारी की पहल पर यह शिविर लगाया जाता है, यहां रात में ठहरने वाले यात्रियों के लिए बेड, कंबल और ठंड बढ़ने पर अलाव की व्यवस्था की जाती है।

घाट पर भी अस्थायी व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि रात में आने वाले यात्री एक-दो घंटे के लिए भी आराम कर सकें, उन्होंने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 10 से 15 दिन के भीतर शिविर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन महापौर द्वारा किया जाएगा।