जागरण संवाददाता, वाराणसी। सोरायस‍िस नाम की बीमारी अब बला बन चुकी है। सर्द‍ियों की शुरुआत होते ही बीमार‍ी की शुरुआत और दुख देने लगती है। इस बाबत दैन‍िक जागरण से वैद्य अजय गुप्‍ता ने इस बीमारी की वजह और न‍िराकरण को लेकर जानकारी दी।

बताया क‍ि एक स्कूल श‍िक्षक को एक दिन सुबह अपनी कोहनी पर एक छोटा-सा लाल धब्बा देखा। हल्की खुजली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद यह सामान्य एलर्जी होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में धब्बा मोटा होने लगा और उस पर सफेद पपड़ी जमने लगी। धीरे-धीरे घुटनों और सिर की त्वचा पर भी ऐसे ही चकत्ते दिखाई देने लगे।

कुछ महीनों बाद स्थिति ऐसी हो गई कि वे पूरी बांह के कपड़े पहनने लगे। बच्चों को पढ़ाते समय भी उन्हें चिंता रहती कि कहीं त्वचा की पपड़ी दिखाई न देने लगे या झड़कर गिर न जाए। रात में खुजली बढ़ने से उनकी नींद भी प्रभावित होने लगी। आखिरकार सलाह पर उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें Psoriasis (सोरायसिस) है।

कई वर्षों तक उपचार कराने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन लक्षण दोबारा उभरने लगे। इसके बाद एक परिचित की सलाह पर उन्होंने आयुर्वेदिक परामर्श लिया। रोग की अवस्था का आकलन करने के बाद आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया गया। कुछ महीनों बाद त्वचा की लालिमा, पपड़ी और खुजली में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगा।

सोरायसिस आख‍िर है क्या बला? सोरायसिस एक दीर्घकालिक, प्रतिरक्षा-तंत्र से जुड़ा सूजन संबंधी रोग है, जिसे Chronic Immune-Mediated Inflammatory Disease (IMID) कहा जाता है। यह मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करता है, लेकिन कई मरीजों में जोड़ों और शरीर के अन्य स्वास्थ्य पहलुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

सोरायसिस में त्वचा के अंदर क्या होता है? सामान्य त्वचा में कोशिकाओं के बनने, परिपक्व होने और झड़ने की प्रक्रिया लगभग 28–30 दिनों में पूरी होती है। सोरायसिस में यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है और त्वचा की कोशिकाएँ लगभग 3–5 दिनों में ही सतह तक पहुंचने लगती हैं। इसके पीछे प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य सक्रियता और सूजन पैदा करने वाले रासायनिक संदेशवाहकों (Cytokines) की भूमिका होती है। इन परिवर्तनों के कारण त्वचा पर लाल, मोटे और सफेद या सिल्वर रंग की पपड़ी वाले चकत्ते बनने लगते हैं।

सोरायसिस होने के प्रमुख कारण सोरायसिस एक बहु-कारक रोग है। इसमें आनुवंशिकता, प्रतिरक्षा तंत्र और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका होती है। 1. आनुवंशिकता : परिवार में सोरायसिस का इतिहास होने पर इसका जोखिम बढ़ सकता है। कुछ आनुवंशिक कारकों का इस रोग से संबंध पाया गया है। 2. प्रतिरक्षा तंत्र में असंतुलन : प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य सक्रियता त्वचा में सूजन और कोशिकाओं के अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा देती है। रोग को बढ़ाने वाले कारक मानसिक तनाव

त्वचा पर चोट या घर्षण

कुछ संक्रमण, विशेषकर Streptococcal infection

धूम्रपान और शराब का सेवन

मोटापा

पर्यावरणीय कारक सर्द मौसम, कम आर्द्रता और त्वचा का अत्यधिक शुष्क होना कुछ मरीजों में लक्षणों को बढ़ा सकता है। सोरायसिस के प्रमुख प्रकार Plaque Psoriasis: सबसे सामान्य प्रकार, जिसमें मोटे लाल चकत्तों पर सफेद पपड़ी जमती है।

Guttate Psoriasis: शरीर पर छोटी-छोटी बूंद जैसी लाल चकत्तियाँ बनती हैं।

Inverse Psoriasis: बगल, जाँघों के बीच और त्वचा की अन्य सिलवटों में लाल चकत्ते दिखाई देते हैं।

Pustular Psoriasis: त्वचा पर मवाद जैसे दिखाई देने वाले छोटे फफोले बनते हैं।

Erythrodermic Psoriasis: गंभीर अवस्था, जिसमें शरीर के बड़े हिस्से की त्वचा लाल और सूजनयुक्त हो सकती है। इसमें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। सोरायसिस के प्रमुख लक्षण

त्वचा पर लाल, उभरे हुए चकत्ते

सफेद या सिल्वर रंग की पपड़ी

खुजली और जलन

त्वचा में दरारें और कभी-कभी रक्तस्राव

नाखूनों में छोटे-छोटे गड्ढे (Nail Pitting)

जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न लगभग 20–30% मरीजों में Psoriatic Arthritis यानी सोरायसिस से संबंधित गठिया विकसित हो सकता है। इसलिए त्वचा के लक्षणों के साथ जोड़ों में दर्द या सूजन होने पर चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है।

सोरायसिस और मानसिक स्वास्थ्य सोरायसिस का प्रभाव केवल त्वचा तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक दिखाई देने वाले चकत्ते, खुजली और सामाजिक असहजता मरीज के आत्मविश्वास तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। शोध में सोरायसिस के मरीजों में निम्न समस्याओं का अधिक जोखिम पाया गया है: Depression (अवसाद)

Anxiety (चिंता)

आत्मविश्वास में कमी

सामाजिक गतिविधियों से दूरी इसलिए सोरायसिस के उपचार में त्वचा के लक्षणों के साथ मरीज की मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में सोरायसिस की चिकित्सा आयुर्वेद में त्वचा रोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सोरायसिस के लक्षणों की तुलना कुछ स्थितियों में एककुष्ठ या किटिभ जैसे कुष्ठ रोगों से की जाती है। हालांकि, आधुनिक चिकित्सा में सोरायसिस का निदान और आयुर्वेद में रोग का वर्गीकरण अलग-अलग पद्धतियों पर आधारित हैं।