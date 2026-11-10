जागरण संवाददाता,वाराणसी: दीपावली की छुट्टी मनाकर दिल्ली और मुंबई लौटने वाले यात्रियों को मंगलवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर ई-टिकट बुकिंग का सर्वर ठप रहा। पिक टाइम में ही सेवा बंद होने से तत्काल और सामान्य टिकट बुक करने वाले यात्री घंटों परेशान रहे।

यात्रियों का कहना है कि बार-बार लॉगिन करने के बाद भी सीट उपलब्धता नहीं दिख रही थी। कई बार पेमेंट फंस गया और टिकट कन्फर्म होने से पहले ही सेशन समाप्त हो गया। स्टेशन के पूछताछ काउंटर और साइबर कैफे पर भी यात्रियों की भीड़ लग गई। जबक‍ि छठ का भी दबाव रेलवे पर व‍िशेष तौर पर पड़ा है।