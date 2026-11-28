जागरण संवाददाता, वाराणसी। नए पुलिस कमिश्नर ने किरण एस ने शनिवार को वाराणसी पहुंच कुर्सी संभाल ली। उन्होंने वारणसी पहुंचकर पहले श्रीकाल भैरव का दर्शन पूजन किए फिर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचे मत्था टेके। सड़क मार्ग से लखनऊ से वाराणसी पहुंचे नए मुखिया का स्वागत करने पुलिस अधिकारी जनपद के बार्डर पर पहुंचे थे।

2008 बैच के आइपीएस व लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को सरकार ने शुक्रवार को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी थी। मूल रूप से केरल के त्रिवेंद्रम के निवासी किरण एस तकनीकी शिक्षा में एमटेक (इलेक्ट्रानिक्स) हैं। पुलिस सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाने का अनुभव रखने वाले किरण सीबीआइ, रेलवे, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, ललितपुर, झांसी, गौतमबुद्ध नगर जनपद में एसपी/एसएसपी रह चुके हैं।

किरण एस का वाराणसी से पुराना जुड़ाव रहा है। वह वर्ष 2010 से 2012 तक वाराणसी (2 सितंबर 2020 से 26 मार्च 2012) यहां अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर (कमिश्नरेट के गठन से पूर्व) तैनात थे। करीब 14 साल बाद एक बार फिर उनकी वाराणसी में वापसी हो रही है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी कहीं बड़ी होगी। पूर्वांचल में यह उनकी पहली तैनाती मानी जा रही है।