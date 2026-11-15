मछलीशहर सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी का पीएम नरेन्द्र मोदी को सौंपा गया निमंत्रण
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र सौंपा है। यह ...और पढ़ें
HighLights
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने पीएम मोदी को शादी का निमंत्रण सौंपा।
यह हाई-प्रोफाइल शादी 4 दिसंबर 2026 को लखनऊ में होगी।
जोड़े ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर निमंत्रण दिया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के विवाह समारोह की तैयारियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस हाई-प्रोफाइल जोड़े की शादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
रिंकू सिंह ने अपने परिवार के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मुलाकात कर उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र सौंपा है। सूत्रों के अनुसार, रिंकू सिंह ने अपने परिवार के साथ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपनी शादी का आधिकारिक निमंत्रण पत्र सौंपा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए समारोह में शामिल होने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात
खेल और राजनीति के इस अनूठे मेल वाले विवाह समारोह में देश के कई अन्य दिग्गज नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और खेल जगत की हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई जून 2025 में लखनऊ में हुई थी। अब यह बहुप्रतीक्षित विवाह समारोह 4 दिसंबर 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस जोड़े की शादी को लेकर उनके प्रशंसकों और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।