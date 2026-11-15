जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के विवाह समारोह की तैयारियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस हाई-प्रोफाइल जोड़े की शादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

रिंकू सिंह ने अपने परिवार के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मुलाकात कर उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र सौंपा है। सूत्रों के अनुसार, रिंकू सिंह ने अपने परिवार के साथ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपनी शादी का आधिकारिक निमंत्रण पत्र सौंपा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए समारोह में शामिल होने का आश्वासन दिया है।