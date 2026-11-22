जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भिखारी मुक्त काशी अभियान के तहत शनिवार को नगर निगम और अपना घर आश्रम की टीम द्वारा दशाश्वमेध घाट और अन्य स्थानों पर रेस्क्यू के दौरान कुल 23 भिखारियों को पकड़कर अपना घर आश्रम मदरवां सामनेघाट भेजा गया।

जहां जांच के दौरान पता चला कि साधु के वेश में कुछ मुस्लिम भी भिक्षावृत्ति करते हैं। इसी तहत लंका पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु किया है। रविवार को इसकी सूचना पर खुफिया विभाग की टीमों में एलआईयू, आईबी, एटीएस के अलावा लंका पुलिस की टीम आश्रम पहुंचकर लोगो से बात की।

इसके अलावा नेवादा नट बस्ती पहुंचकर बस्ती के लोगों और आरोपित के परिवार के बातचीत और जांच की। थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत पर आरोपित हाफिजुल्लाह नेवादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिनके परिवार की जांच हुई है।