जागरण संवाददाता, वाराणसी। कचहरी में 23 नवंबर 2007 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट को लेकर बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।

उन्होंने कैंट पुलिस से विवेचना की प्रगति की जानकारी मांगी है। सीजेएम के अवकाश पर होने के कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब सोमवार को सुनवाई होगी। अधिवक्ता नित्यानंद राय का कहना है कि 23 नवंबर 2007 को दोपहर करीब डेढ़ बजे पहले बारह कक्षीय भवन के दक्षिणी हिस्से और दो मिनट बाद कलेक्ट्रेट स्थित हनुमान मंदिर के सामने विस्फोट हुआ था।