जागरण संवाददाता, वाराणसी। शादी-विवाह के सीजन में बरात और मैरिज लान की वजह से लगने वाले जाम और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार की रात बैठक ली। सख्त निर्देश दिया कि बरात निकालते समय रस्सों का प्रयोग अनिवार्य होगा। बरात के दौरान सड़क के एक-तिहाई से अधिक हिस्से को किसी भी दशा में कवर नहीं किया जाएगा, ताकि अन्य वाहनों का आवागमन सुचारु बना रहे।

उन्होंने कहा कि समस्त बारात घर संचालक बरात निकालने के संबंध में पहले स्थानीय थाने को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे। बिना सूचना के बरात निकाली गई तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं डीजे पर किसी भी प्रकार के अश्लील, आपत्तिजनक व मर्यादा के विपरीत गाने नहीं बजेंगे। ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखनी होगी।

उल्लंघन पर डीजे सीज करने के साथ विधिक कार्रवाई होगी। रात 10 बजे बाद डीजे व लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी मैरिज लान व बरात घरों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करनी होगी। वाहनों की पार्किंग मुख्य सड़क या सार्वजनिक मार्ग पर नहीं की जाएगी। इसके साथ ही लान में सीसीटीवी क्रियाशील रहे और अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य हो।