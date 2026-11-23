जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। रीवा एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इंदौर से रीवा जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान को शनिवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विमान दोपहर करीब 3:40 बजे सुरक्षित वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा। यहां ईंधन भरवाने के बाद शाम 4:51 बजे विमान को दोबारा रीवा के लिए रवाना कर दिया गया।

इस दौरान विमान में सवार एक यात्री ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस का एटीआर विमान संख्या 6ई-7171 इंदौर से रीवा के लिए उड़ान भरकर जा रहा था। विमान में 64 यात्री और चार क्रू मेंबर समेत कुल 68 लोग सवार थे।