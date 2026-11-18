जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 की दलित बस्ती में पिछले एक वर्ष से जर्जर बिजली के जर्जर खंभों को बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। समस्या को लेकर बुधवार को डाफी उपकेंद्र पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है।

धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता अमन यादव ने बताया कि बीते एक वर्ष में जर्जर बिजली के तीन खंभे लोगों के घरों पर गिर चुके हैं। इसके बावजूद विभाग की लापरवाही के कारण लगभग पांच अन्य खंभे भी गिरने की कगार पर हैं। जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और स्थानीय लोगों की जान-माल को खतरा बना हुआ है।

अमन यादव ने आरोप लगाया इस गंभीर समस्या को लेकर जेई अरविंद सोनकर से शिकायत की जाती है तो उनका कहना है कि 'आप लोग वोट लेने के चक्कर में फर्जी शिकायत करते हैं। क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ राजनीति आप लोग करते हैं।' यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामले को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। धरने में अमन यादव, लाल बहादुर यादव ने कहा कि बस्ती के बगल में संत रविदास मंदिर है जहां बड़े बड़े नेता आते हैं लेकिन समस्या बनी है।