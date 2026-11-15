सरकारी अस्पतालों में बढ़े प्रसव, मातृ-शिशु मृत्यु दर में आई कमी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सोनभद्र की सीडीओ ने सरकारी अस्पताल में प्रसव कराया। ऐसे में दैनिक जागरण ने जिलेभर के प्रसव केंद्रों की पड़ताल की। पहले की अपेक्षा अब सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास अधिक बढ़ा है। अस्पतालों में सुविधाओं की बढ़ोतरी होने से न सिर्फ प्रसव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि शिशु-मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है।

वर्ष 2025-26 में कुल 20,305 सार्वजनिक प्रसव हुए थे, जो 2026-27 में बढ़कर 20,879 हो गए हैं। जिले के 14 सीएचसी में सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध है, जबकि सी-सेक्शन की व्यवस्था आठ सीएचसी में की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 26 पीएचसी हैं, जिनमें से 18 में सामान्य प्रसव हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है। इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बीएचयू में 2324 के बाद दूसरे नंबर पर जिला महिला अस्पताल वाराणसी में प्रसव की संख्या अधिक है। यहां 2025-26 में 1,871 प्रसव हुए थे, जो 2026-27 में बढ़कर 2,219 हो गए।



कहां पर कितने हुए प्रसव

संस्थागत प्रसव - 2025-26 -- 2026-27

अराजीलाइन सीएचसी - 1832 - 1876

बड़ागांव पीएचसी- 1201 - 1289

चिराईगांव पीएचसी- 1097- 1067

चोलापुर सीएचसी - 1900 - 1868

हरहुआ पीएचसी - 1741 - 1584

काशी विद्यापीठ सीएचसी - 1733 - 1704

पिंडरा पीएचसी - 1524 - 1574

सेवापुरी पीएचसी - 1244 - 1173

यू सीएचसी चौकाघाट - 329 - 319

यू सीएचसी दुर्गाकुंड - 272 - 280

यू सीएचसी काशी विद्यापीठ - 221 - 235

यू सीएचसी शिवपुर - 342 - 507

यू सीएचसी सारनाथ - 165 - 190

जिला महिला अस्पताल वाराणसी - 1871 - 2219

डीएलडब्ल्यू जिला अस्पताल - 44 - 41

एलबीएस रामनगर अस्पताल - 354 - 403

एमसीएच विंग कबीरचौरा - 1363 - 1301

पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला अस्पताल - 480 - 405

इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बीएचयू - 2371 - 2324

ईएसआइसी - 221 - 520



मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में उच्च जोखिम की गर्भवती ने उठाया लाभ

तेलियाबाग की 29 वर्षीय साहिबा बानो ने बताया कि 92 किलो मेरा वजन था। कबीरचौरा स्थित 100 शैय्या युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में भर्ती हुई। प्रसव पूर्व नान स्ट्रेस टेस्ट रिएक्टिव पाया गया और कलर डापलर समेत आवश्यक जांचें पूरी की गईं। इसके बाद चार किलोग्राम 530 ग्राम वजन का शिशु ने जन्म लिया, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ है।





