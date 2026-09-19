मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी। ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़कर 25 हजार किए जाने बाद कुल कटौती 3000 अब होगी। अब इनहैंड सेलरी से अतिरिक्त 1200 रुपये कटेगा तो अब 12500 रुपये तक अधि‍कतम पेंशन भी मिल सकेगी।

वर्ष 2001 से 2014 तक पहले मात्र 6500 रुपये ही ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा थी जि‍से 2014 में बढ़ाकर 15000 की गई थी। इसकी वजह से जहां इनहैंड सैलरी में न्‍यूनतम 1200 रुपये तक की कमी आएगी तो वहीं अब पेंशन में भी इजाफा होगा।

इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के पीएफ की कटौती 15 हजार रुपये मानकर 12 प्रतिशत यानी 1800 रुपये कटता था अब 1200 रुपये बढ़कर तीन हजार रुपये कटेगा। यानी अब उनकी इनहैंड सेलरी से अतिरिक्त 1200 रुपये की कटौती होगी। हालांकि उसी के अनुसार उनको अब ब्याज भी अधिक मिलेगा।

अभी जो ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा बढ़कर 25 हजार तक हुई है वह 2014 से पहले मात्र 6500 रुपये तक ही थी। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को दो हजार रुपये से भी कम ही पेंशन बन रही थी। यह अवस्था 2001 से 2014 तक रही। इससे पहले तो मात्र 500 हजार ही सीमा थी। यानी इससे पहले जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनको हजार-बारह सौ ही पेंशन मिल पाती है।