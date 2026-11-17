जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र के परमपुर गांव निवासी एक युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। जालसाजों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उसके मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर बैंक खाते से 15 हजार रुपये निकाल लिए।

खाते से रकम कटने का संदेश मिलते ही पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। साइबर हेल्पलाइन और बैंक को सूचना देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। परमपुर निवासी विनोद राजभर के मोबाइल पर अज्ञात जालसाजों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी देने के नाम पर एपीके फाइल भेजी।