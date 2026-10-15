जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में विरोधियों पर हमला बोला तो जनप्रतिनिधियों को भी सीख दी। कहा कि जब सब लोग सोते रहते हैं तब सफाई मित्र सड़क पर रहते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 12:00 बजे सो कर उठते हैं।

उसके बाद भी परिवार में मस्त रहते हैं। इसका कारण है कि वह परिवार को ही प्रदेश मानते हैं। इसलिए समाज का भला नहीं कर पाते हैं। जो समाज का को परिवार मानता है वही बदलाव और प्रकृति के पथ पर प्रदेश को ले जाता है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मित्रों को नींव का पत्थर बताते हुए कहा कि इनका सम्मान बहुत बड़ी बात है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को कबीरचौरा स्थित सरोजा पैलेस में शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी द्वारा 76 दिनों तक चलाए गए वार्ड प्रयास के समापन के अवसर पर आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अभियान को अभिनव बताते हुए अभिनंदन किया। कहा कि अगर 403 विधानसभा में ऐसी ही प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता।

उन्होंने चेताया कि काफी समय तक सत्ता में रहने से नकारात्मकता पैदा होती है। उसे ऐसे कार्यों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रोका जा सकता है। योगी ने कहा कि शासन का अपना एक दायरा है लेकिन जनप्रतिनिधि की पहुंच ज्यादा है।