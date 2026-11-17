जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में भाषा और सीमाओं की दीवारें उस समय पीछे छूट गईं, जब यूरोप के लुसिटानिया से आई नौ सदस्यीय पर्यटकों का दल कबीर प्राकट्य स्थली, लहरतारा पहुंचा। मोनिका के नेतृत्व में आए इस विदेशी दल में औड्रोन, जुओजास, गियातारे, काउले, डेइरा, गैब्रिएले, जस्टिना और एग्ले शामिल थे। ये सभी विदेशी मेहमान पहली बार काशी आए थे, लेकिन संत कबीर के भजनों और उनकी वाणी ने इन्हें सत्संग में पूरी तरह से सराबोर कर दिया।

प्राकट्य स्थली पर पहुंचने पर महंत गोविंद दास शास्त्री ने मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने टीम को प्राकट्य स्थली का भ्रमण कराकर, तालाब और कबीर साहब की साधना-स्थली के इतिहास की जानकारी दी। विदेशी मेहमान कबीर के दोहों और उसका अर्थ भी जाना। कबीर के निर्गुण भक्ति के मार्ग के बारे में जानकर विदेशी मेहमान आनंदित हो उठे।