जागरण संवाददाता, वाराणसी। सामाजिक संस्था ग्रीन आर्मी ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे कैदी की मदद के लिए चंदा जुटाकर मिसाल पेश की। दहेज अपराध में सजा पूरी कर चुके धर्मेंद्र राजभर पर आर्थिक जुर्माना लगा था। रुपये की कमी के कारण उनकी रिहाई में देरी हो रही थी।

जानकारी मिलने पर ग्रीन आर्मी की महिलाओं ने आपस में चंदा इकट्ठा कर जुर्माने की रकम जुटाई और उनकी रिहाई आसान की।

ग्रीन आर्मी जेल से रिहा कैदियों के जरिए बच्चों और युवाओं को अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करती है। जेल से बाहर आने पर धर्मेंद्र अपने इंतजार में खड़े रिश्तेदारों को देखकर भावुक हो गए।

ग्रीन आर्मी की शुरुआत करने वाले रवि मिश्रा ने कहा कि कोर्ट-कचहरी की परेशानियों, परिवार की बदनामी और जेल की जिंदगी से गुजर चुका व्यक्ति लोगों को अपराध से दूर रहने के लिए बेहतर ढंग से प्रेरित कर सकता है।