काशी में अन्नकूट पर मणि मंदिर में सजी भव्य झांकी, गृहस्थों ने अर्पित किए घर के नैवेद्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अन्नकूट के पावन अवसर पर सोमवार को दुर्गाकुंड स्थित श्रीमणि मंदिर (श्रीधर्मसंघ) में सामाजिक समरसता और सहभागिता का अनूठा आयोजन हुआ। गृहस्थों ने घर में बने विविध पकवान अपने इष्टदेव को अर्पित कर धन-धान्य और समृद्धि की कामना की।

पांच वर्ष पूर्व शुरू हुई इस परंपरा में तीन हजार से अधिक भक्तों ने घर की रसोई से तैयार नैवेद्य ठाकुर जी को समर्पित किए। भक्तों के पकवान लाने का सिलसिला सुबह छह बजे शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा।

अन्नकूट महोत्सव में काशी के कई विशिष्टजन भी घर में बने नैवेद्य की थाली लेकर पहुंचे। पद्मभूषण प्रो. वशिष्ठ त्रिपाठी, पद्मभूषण प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी, पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने ठाकुर जी को भोग अर्पित किया।