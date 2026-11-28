जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, टीबी उन्मूलन एवं टीकाकरण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड की अक्टूबर 2026 की प्रगति के आधार पर इस माह जारी रिपोर्ट में वाराणसी ने 0.77 कंपोजिट स्कोर के साथ प्रदेश के 75 जनपदों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एन पी सिंह ने दी।