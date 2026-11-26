जागरण संवाददाता, वाराणसी। काक्लियर इंप्लांट (सीआइ) की शल्य प्रक्रिया के बाद मरीजों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए नियमित पुनर्वास बेहद जरूरी है। इसके बिना यह शल्य प्रक्रिया अपेक्षित सफलता तक नहीं पहुंच पाती। इसी उद्देश्य से बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के ईएनटी विभाग में काक्लियर इंप्लांट उपयोगकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय विशेष मूल्यांकन एवं सहायता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में काक्लियर इंप्लांट पुनर्वास विशेषज्ञ शुभांगी और यैशिका ने मरीजों की आडियोलाजिकल मैपिंग के साथ वाक् एवं भाषा संबंधी मूल्यांकन किया। इसके माध्यम से प्रत्येक मरीज की प्रगति का आकलन कर उनकी जरूरतों के अनुरूप पुनर्वास संबंधी मार्गदर्शन दिया गया। अभिभावकों के लिए जागरूकता सत्र भी हुआ।