जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित उत्‍तर प्रदेश के अन्‍य ह‍िस्‍सों में गुरुवार की रात से ही अकवान चक्रवात का असर प्रवेश करने लगा है। देर रात सोनभद्र के रास्‍ते चक्रवात ने प्रवेश किया और सुबह होते होते वाराणसी सह‍ित अन्‍य पड़ोसी ज‍िलों तक चक्रवात का असर प्रवेश कर गया। देखते ही देखते आसमान बादलों की कैद में हुआ तो कई क्षेत्रों में कोहरे का असर भी हुआ।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 28.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.2 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 13.2°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.1 ड‍िग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान न्‍यूनतम 73% और अध‍िकतम 86% दर्ज की गई। आर्द्रता में इजाफे के बीच आसमान बादलों की कैद में होता जा रहा है। मौसम का रुख बदला हुआ है और ठंडी हवाओं का असर भी है। इसके साथ ही द‍िन चढ़ने के साथ कई ज‍िलों में सूरज की रोशनी भी बादलों ने रोक ली।

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्‍वीरों में पूर्वांचल के ज‍िलों में अकवान चक्रवात का असर साफ द‍िख रहा है। सोनभद्र से लेकर वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की सक्र‍ियता का रुख बना हुआ है। इसके असर से एक ओर तो बादलों ने आकाश को ढंक रखा है तो दूसरी ओर कई क्षेत्राें में कोहरे का असर भी बना हुआ है। मौसम व‍िभाग की ओर से 21 को यलो अलर्ट और 22 को बादलों की आवाजाही का संकेत है।