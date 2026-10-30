वाराणसी में बेनियाबाग शापिंग कांप्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई की आहट, दुकानदारों में हड़कंप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बेनियाबाग स्थित नगर निगम के शापिंग कांप्लेक्स को जर्जर घोषित कर ध्वस्त किए जाने की आशंका से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। शुक्रवार को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम मुख्यालय पहुंचा और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

व्यापारियों ने बताया कि काम्प्लेक्स से जुड़ा मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आगामी 18 तारीख को इसकी अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। उनका कहना था कि जल्दबाजी में कार्रवाई होने से रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है।