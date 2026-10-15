काशी विश्वनाथ मंदिर में पत्थरों के क्षरण का पता लगाने आएगी IIT मद्रास की टीम, करेगी टेक्निकल टेस्टिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के प्राचीन पत्थरों के क्षरण का कारण पता लगाने के लिए आइआइटी मद्रास की विशेषज्ञ टीम पांच नवंबर को वाराणसी आएगी। टीम आधुनिक उपकरणों की मदद से मंदिर के पत्थरों का तकनीकी परीक्षण करेगी। इसके आधार पर पत्थरों को सुरक्षित रखने और टूटे स्वर्ण मंडित शिखर को दोबारा स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी।

अप्रैल में मंदिर के गर्भगृह के ऊपर वायव्य कोण पर स्थापित स्वर्ण मंडित शिखर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। प्रारंभिक तौर पर इसके पीछे बंदरों की उछल-कूद और पत्थरों के क्षरण की आशंका जताई गई थी। टूटे हिस्से को मंदिर के लाकर में सुरक्षित रखवा दिया गया। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने पत्थरों के क्षरण को रोकने और प्राचीन संरचना के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों से संपर्क किया।

आइआइटी मद्रास के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग को दी जिम्मेदारी मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर सोने की परत चढ़ाई गई है। आशंका है कि समय बीतने और बारिश जैसे मौसमी प्रभावों के कारण पत्थरों का क्षरण हो रहा है। पहले बीएचयू आइआइटी से तकनीकी जांच के लिए संपर्क किया गया, लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलने पर आइआइटी मद्रास के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग को जिम्मेदारी दी गई।