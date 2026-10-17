आईआईटी BHU में रजिस्ट्रार पद के लिए आवेदन शुरू, 15 नवंबर कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आईआईटी बीएचयू के वर्तमान कुलसचिव सुमित कुमार विस्वास फिलहाल नोटिस काल में चल रहे हैं। उन्होंने संभवत: कहीं और ज्वाइन करने के लिए यहां से कार्यमुक्त होने के लिए आवेदन दिया है। उनसे रिक्त हाेने वाले स्थान को भरने की प्रक्रिया संस्थान ने आरंभ कर दी है।

संस्थान ने विज्ञापन जारी कर इस पद के लिए भारतीय नागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अर्ह अभ्यर्थी 15 नवंबर को शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, इस पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा अथवा निश्चित कार्यकाल के लिए सीधी भर्ती के आधार पर की जा सकती है। अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 58 वर्ष तथा किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है।