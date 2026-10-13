IIT बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज होगी सुनवाई, जमानत पर हैं तीन आरोपी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अधिवक्ता के निधन पर बार एसोसिएशन की ओर से शोक प्रस्ताव पारित करने के कारण सोमवार को बीएचयू आइआइटी की छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।

मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह ने 13 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर कर दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता अपना पक्ष रख रहे हैं और बहस पूरी नहीं हुई है।