आइसीआइसीआइ बैंक को दो लाख रुपये क्लेम भुगतान करने का आदेश, कहीं आपका भी तो मामला ऐसा नहीं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उपभोक्ता फोरम ने आइसीआइसीआइ बैंक इंश्योरेंस को अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ शर्मा को दो लाख रुपये का क्लेम 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देने को कहा है। फोरम के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह तथा सदस्या सुमन दुबे ने यह आदेश दिया।

वादी धीरेंद्र नाथ शर्मा ने आइसीआइसीआइ बैंक इंश्योरेंस से एक वर्ष के लिए 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाया था। इसके लिए 24,839 रुपये प्रीमियम नियमित रूप से अदा किया जाता रहा। बाइक चलाते समय धीरेंद्र नाथ का एक्सीडेंट हो गया। इलाज में लगे 1 लाख 75 हजार रुपये का क्लेम किया।