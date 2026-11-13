वाराणसी में छठ पर्व पर सोमवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित
वाराणसी में छठ पूजा के अवसर पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 16 नवंबर (सोमवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। ...और पढ़ें
HighLights
जिलाधिकारी ने 16 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया।
छठ पूजा के अवसर पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
माल विभाग और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी: लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर वाराणसी जनपद में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आगामी 16 नवंबर (दिन सोमवार) को जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह स्थानीय अवकाश मुख्य रूप से माल विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) और उससे जुड़े सरकारी कार्यालयों में प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद सोमवार को संबंधित सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में जुटे कर्मचारी भी इस लोक पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मना सकें।
महापर्व पर उमड़ती है अपार भीड़
पूर्वांचल और बिहार में छठ पूजा का पर्व विशेष महत्व रखता है। वाराणसी में भी गंगा घाटों से लेकर शहर के विभिन्न तालाबों और सरोवरों तक महापरिव्रज्या के इस महापर्व पर अगाध आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान खरना और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं व उनके परिवारक जन घाटों पर पहुंचते हैं। सोमवार को पड़ने वाले इस स्थानीय अवकाश से प्रशासन और सरकारी महकमों से जुड़े लोगों को पर्व की व्यवस्थाओं और तैयारियों में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।