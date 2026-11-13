वाराणसी में छठ पर्व पर सोमवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित।

जागरण संवाददाता, वाराणसी: लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर वाराणसी जनपद में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आगामी 16 नवंबर (दिन सोमवार) को जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह स्थानीय अवकाश मुख्य रूप से माल विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) और उससे जुड़े सरकारी कार्यालयों में प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद सोमवार को संबंधित सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में जुटे कर्मचारी भी इस लोक पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मना सकें।