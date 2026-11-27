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वाराणसी में 30 नवंबर को लगेगा ऐतिहासिक लोटा-भंटा मेला, रविवार की परंपरा के चलते बदली तिथि, भोले को बाटी-चोखा ख‍िलाते हैं भक्‍त

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma

काशी के रामेश्वर धाम में ऐतिहासिक लोटा-भंटा मेला अब 30 नवंबर को लगेगा, जो रविवार को बैंगन न भूनने की स्थानीय परंपरा के कारण एक दिन आगे बढ़ाया गया है। यह मेला संतान प्राप्ति की मान्यता और भगवान राम से जुड़े पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।

वाराणसी के रामेश्वर धाम में लोटा भंटा मेला अब 30 नवंबर को लगेगा। (फाइल)