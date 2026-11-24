जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर दीपों की जगमगाहट के बीच आसमान में तकनीक का तिलिस्म नजर आया। देव दीपावली पर शाम सात बजकर दस मिनट पर चेतसिंह किले के सामने गंगा की रेती से 2100 मेड इन इंडिया ड्रोन ने एक साथ उड़ान भरी तो घाटों पर मौजूद लाखों लोगों की निगाहें आसमान पर टिक गईं।

रोशनी से सजे ड्रोनों ने एक के बाद एक ऐसी आकृतियां बनाईं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। ड्रोन शो में सबसे पहले डमरू की आकृति उभरी। इसके बाद शिवजी का हाथ, शिवलिंग और त्रिशूल के जरिए काशी की आध्यात्मिक पहचान दिखाई गई। फिर अयोध्या के राम मंदिर की भव्य आकृति आसमान में नजर आई। इसके बाद श्रीकृष्ण की छवि ने लोगों का ध्यान खींचा।