जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयूकी छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की न्यायिक कार्य में व्यस्तता के चलते शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है।

दो आरोपितों कुणाल पांडेय व सक्षम पटेल के अधिवक्ता अजय सिंह व राजीव रंजन सिंह द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है। बहस पूरी न होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए 21 नवंबर की तिथि मुकर्रर की थी। इस मामले में एक अन्य आरोपित आनंद चौहान की ओर से श्रीनाथ त्रिपाठी अपना पक्ष रख चुके हैं।