जागरण संवाददाता, वाराणसी। वर्ष में चार नवरात्र आयोजनों की मान्‍यता है। शारदीय नवरात्र अक्‍टूबर माह के बाद अब अगला गुप्‍त नवरात्र माघ मास में होने जा रहा है। इसके लि‍ए साधक काशी ही नहीं व‍िंध्‍य वास‍िनी पर‍िक्षेत्र में भी दर्शन पूजन और साधना करने के ल‍िए आते हैं।

वर्ष 2027 में सनातन धर्मावलंबियों के लिए आस्था और साधना के विशेष पर्व नवरात्रि की तिथियां तय हैं। नए साल की शुरुआत में फरवरी में माघ गुप्त नवरात्र के साधना का पर्व होगा। पंचांग के अनुसार, माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत रविवार, 7 फरवरी 2027 को प्रतिपदा तिथि और घटस्थापना के साथ होगी। नौ दिनों तक चलने वाली इस गुप्त साधना का समापन मंगलवार, 16 फरवरी 2027 को दशमी तिथि और नवरात्रि पारणा के साथ होगा।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधना, मंत्र जाप और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दौरान दस महाविद्याओं और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। साधक संयम, नियम और भक्ति के साथ मां भगवती से सुख-समृद्धि, शांति और शक्ति की कामना करते हैं। गुप्त नवरात्रि से पहले जनवरी 2027 में शाकम्भरी नवरात्रि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2027 तक मनाई जाएगी, जिससे साल के शुरुआती दो महीनों में ही भक्तों को देवी आराधना के दो महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे।