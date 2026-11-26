राघवेन्द्र शुक्ल, जागरण, वाराणसी। शहरीकरण की वजह से खेती की जमीनें कम होती जा रही है। इसका सीधा असर अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जापानी संस्था आइओएससीए (आर्गनाइजेशन फार इंडस्ट्रियल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एडवांसमेंट) ने जेआइसीए (जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी) के साथ मिलकर काशी के रमना, मुस्तफाबाद और चांदपुर में बास से चारकोल बनाने तथा इसके मदद से खेती करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया।

जमीन की उर्वरा शक्ति और उत्पादन दोनों बढ़ा है। खरीफ-2025 में मुस्तफाबाद व चांदपुर में 21.79 बिस्वा (2325 वर्ग मीटर) में सामान्य तरीके व चारकोल के उपयोग से अलग-अलग खेती हुई। फसल कटी तो अंतर भी दिखा। बिना चारकोल वाले खेत से 1151 जबकि चारकोल के खेत से 1373 किग्रा चावल निकला। यानी 222 किग्रा अधिक उत्पादन हुआ। प्रति वर्ग मीटर 95 ग्राम ज्यादा चावल निकला।



गंगा के तटीय क्षेत्रों में वन आधारित गंगा अनुकूल आजीविका परियोजना के तहत ओइस्का व जेआइसीए ने उप्र वन विभाग के साथ मिलकर रमना, मुस्तफाबाद एवं चांदपुर का चयन कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। एक अक्टूबर 2027 तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट में 200 किसान जुड़े हैं। कार्यक्रम प्रबंधक रनजीत सिंह चौहान के अनुसार ओइस्का उत्तर भारत की निदेशक रितु प्रसाद के निर्देशन में पहले किसानों को जापान ले जाया गया फिर वहां से आकर जापान की टीम के साथ गांव में कार्य हुए।

इन गांवों में भट्ठी बनाकर चारकोल बनाया गया। चार से पांच ग्राम वजन में चारकोल के टुकडे खेतों में डाले गए। खरीफ 2025 में मुस्तफाबाद के किसान बबलू प्रजापति, मुन्नू माली, धर्मेंद्र प्रजापति, मनोज साहनी तथा चांदपुर के मुकेश सिंह, प्रभात रंजन, संजय यादव व त्रिभुवन पटेल ने कुल 21.79- 21.79 बिस्वा के दो खेतों में धान की फसल बोई। दोनों खेतों के अन्न उत्पादन अलग-अलग थे।चारकोल के खेत में डीएपी न ही कीटनाशक का प्रयोग हुआ।