यूरोप के 21 पर्यटकों को लेकर काशी आ रहा गंगा विलास क्रूज, कोलकाता से हो चुका है रवाना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराने वाला लग्जरी गंगा विलास क्रूज एक बार फिर वाराणसी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 10 अक्टूबर को कोलकाता से रवाना हुए इस क्रूज में जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों के करीब 20 से 21 विदेशी पर्यटक सवार हैं, जिनके 27 या 28 अक्टूबर तक वाराणसी पहुंचने की संभावना है।

क्रूज में सवार पर्यटक भारतीय संस्कृति और जलमार्ग यात्रा का आनंद ले रहे हैं। लग्जरी यात्रा का किराया पहले जैसा ही है। एक सुइट का किराया करीब 50 हजार रुपये प्रति रात्रि है, जिसमें दो यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है।

वाराणसी पहुंचने के बाद क्रूज यहां दो से तीन दिन ठहरेगा, जिसके बाद यात्रियों का नया समूह सवार होकर वापस कोलकाता के लिए रवाना होगा। गंगा विलास क्रूज के नवंबर के अंतिम सप्ताह में दोबारा वाराणसी के लिए रवाना होने की योजना है।