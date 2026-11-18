जागरण संवाददाता, वाराणसी। सर्दियों की तैयारी के लिए अब बनारस के लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों के बाजारों तक जाने की जरूरत नहीं है। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट सांस्कृतिक संकुल में सोमवार से शुरू हुए 27 दिवसीय बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला एवं ट्रेड फेयर में देश के विभिन्न क्षेत्रों के परिधान और हस्तनिर्मित उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध हैं।

यहां कश्मीर की पश्मीना शाल, लुधियाना की जैकेट, खादी के कुर्ते, लखनऊ की चिकनकारी और बनारसी साड़ियों के साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए कई तरह के परिधान रखे गए हैं। गुलाबी ठंड के बीच गर्म कपड़ों की खरीदारी करने पहुंचे लोगों को सदरी, शाल और जैकेट के विकल्प मिल रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी के हस्तनिर्मित सामान, सजावटी वस्तुएं, किचनवेयर और कश्मीरी लहसुन व जड़ी-बूटी का अचार भी लोगों को आकर्षित कर रहा है।



कश्मीर शाल आकर्षण का केंद्र

सर्दियों के परिधानों में कश्मीरी शाल खास आकर्षण बनी हुई है। पश्मीना शाल के साथ अलग-अलग डिजाइन और रंगों की शालें उपलब्ध हैं। हल्की होने के साथ गर्माहट देने वाली शालें महिलाएं पसंद कर रही हैं। पहलगाम से आये तौफिक ने बताया की पश्मीना शाल 1800 से लेकर 25000 तक की कीमत में उपलब्ध है।