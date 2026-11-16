जागरण संवाददाता, वाराणसी। पांडेयपुर-आशापुर मुख्य मार्ग से अकथा स्थित गोकुल धाम कालोनी को रास्ता जाता है। क्षेत्रीय विधायक और स्टांप राज्य मंत्री ने शनिवार को बैठक में कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद के अभियंता से जर्जर रास्ते के निर्माण की प्रगति के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि काम चल रहा है।

मंत्री ने स्थानीय निवासी एक प्रोफेसर से फोन कर स्पीकर पर बात की तो पता चला कि काम नहीं हो रहा है। इसके बावजूद अभियंता दावा करते रहे कि काम हो रहा है। इसके नाराज मंत्री अपने साथ जिलाधिकारी और अभियंता को लेकर मौके पर पहुंचे। वहां पर काम लंबित था। मंत्री ने जिलाधिकारी को अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद रविवार को विभाग जागा। 20 मजदूर लगाकर कार्य में तेजी लाई।

मुख्य मार्ग से जाने वाली लगभग 400 मीटर सड़क के आरसीसी निर्माण के लिए अवस्थापना निधि से 96 लाख रुपये स्वीकृत हुए। लोगों की मांग पर जर्जर सड़क के निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक और स्टांप राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने इसका शिलान्यास किया था।