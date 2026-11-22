जागरण संवाददाता, वाराणसी। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से बुद्ध के करुणा, शांति,मैत्री का संदेश पूरी दुनिया में फैला कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों बौद्ध अनुयायी भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष का दर्शन के निहाल हो गए।

महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर का 95 वा वार्षिकोत्सव के मौके पर विहाराधिपति भिक्षु आर सुमित्ता नन्द थेरो के नेतृन में वियतनाम से आया वियतनामी नक्काशीदार मेज पर मोती हीरा से जड़ित फ्लास्क में रखे भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि अवशेष को मन्दिर के मुख्य हाल में दर्शन के लिए रखा गया था।

इसके पूर्व सुबह 5 30 बजे बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की पूजा कर उनके अस्थि अवशेष को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। इसमे श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, म्यामार के अलावा देश में श्रावस्ती, नागपुर, लखनऊ, कुशीनगर, बोध गया, लुम्बनी व स्थानीय बौद्ध मठ के बौद्ध भिक्षु व अनुयायियों ने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बुद्ध अस्थि का दर्शन किया।

मंदिर के मुख्य गेट से सारनाथ चौराहे तक लंबी कतारें लगी थीं। इस दौरान मन्दिर व मठों को पंचशील झंडे व बिजली के रंगीन झालरों से सजाया गया है। इस मौके महाबोधि सोसाइटी आफ इंडिया के महासचिव भिक्षु पी शिबली थेरो, भिक्षु शील वंश, भिक्षु मैत्री, डॉ. चंद्रशेखर सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, संजय मौर्य, रामधीरज, सहित अन्य बौद्ध मठ के बौद्ध भिक्षु शामिल रहे।